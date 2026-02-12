Federico a las 7: Feijóo y Abascal auguran a Sánchez un futuro en el banquillo

Últimos audios
- El Primer Palo (11/02/2026); Cuestión de coco; el caso de Ronald AraujoEl psicólogo deportivo Oliver Martínez nos acerca al caso del jugador del Barcelona
- El Primer Palo (11/02/2026); Comentario de Juanma; Dani CarvajalJuanma Rodríguez realiza su comentario de entrada
- Prohibido Contar Ovejas: Super Bowl, 90 minutos de deporte, 15 que cambian la cultura popDesde la maestría de los Flying Burrito Brothers hasta el sonido industrial de Ktulu, Repasamos la verdadera calidad sonora frente a modas.
- Tertulia de Federico: Federico se despacha con RufiánFederico analiza con Quirós y Balcarce la sesión parlamentario sobre Adamuz donde la izquierda dio muestras de indignidad.
- La República de los Tonnntos: El victimismo de Sarah Santaolalla, la que llamó "idiotas" a 11 millones de españolesSantiago González comenta el victimismo de Sarah Santaolalla, la misma que llamó "idiotas" a 11 millones de votantes de la derecha.
- Federico a las 8: Sánchez desprecia a las víctimas de Adamuz y BarcelonaFederico analiza la sesión parlamentaria sobre Adamuz y la forma en la que Sánchez habló del accidente que fue todo un desprecio a las víctimas.
- Federico a las 7: Feijóo y Abascal auguran a Sánchez un futuro en el banquilloFederico analiza la sesión parlamentaria sobre Adamuz en la que Feijóo y Abascal explicaron todas las pruebas sobre la negligencia de Sánchez.
- Prensa económica: Nuevo golpe de EEUU a España por los impagos de Sánchez a las renovablesFederico comenta con Luis F. Quintero la deuda de España con sus acreedores que ronda ya los 2.300 millones.
- La capital de provincias a la que no habías pensado viajar, pero que tiene mucho que ver... y comerDos destinos para el nuevo episodio de El Placer de Viajar: la lujosa Ginebra, en Suiza, y Jaén, la capital andaluza que es toda una sorpresa.
- Las Noticias de La Mañana: Rufián, de héroe independentista a "salvavidas" del sanchismoFederico comenta la entrevista de Rufián en El País.
