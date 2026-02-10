Federico a las 7: Feijóo debería dar Interior a Vox

Últimos audios
- El primer Palo (09/02/2026); comentario de Juanma; Carvajal y ArbeloaJuanma Rodríguez realiza su comentario de entrada
- El Primer Palo (09/02/2026); Football is coming home; El Benfica y la maldición de Bela GuttmannDani Blanco repasa la historia del Benfica, rival del Madrid el próximo martes en Champions
- El primer Palo (09/02/2026); el coche escobaMaría Trisac repasa las noticias del día
- Prensa económica: Sánchez gasta 18.866 millones de euros en pagar el IMV a más de 3 millones de subsidiadosFederico comenta junto a Luis F. Quintero el enorme gasto del Gobierno de Sánchez, que ha destinado 18.866 millones de euros a pagar el IMV.
- Prohibido Contar Ovejas: El fenómeno del cine slasherJuanma González y Felipe Couselo analizan las claves de este terrorífico género, desde los hitos de Carpenter hasta la deconstrucción de Wes Craven.
- La República de los Tonnntos: En Podemos ya hay más candidatos que votantesSanti González comenta las reacciones a las elecciones en Aragón.
- Federico entrevista a Manuel Serrano, alcalde de AlbaceteEl alcalde de Albacete denuncia en Es la Mañana de Federico la inacción de la CHJ: "está llenando de agua la ciudad como una piscina".
- Federico a las 8: Albacete se inunda por la inacción de la Confederación del JúcarFederico analiza la situación en Albacete donde su alcalde denuncia que la inacción de la CHJ "está llenando de agua la ciudad como una piscina".
- Federico a las 7: Feijóo debería dar Interior a VoxFederico analiza la resaca electoral en Aragón y cómo debería afrontar el PP las negociaciones con Vox.
- Los titulares de la prensa del día 10/02/26Daniel Muñoz y Silvia Riveiro repasan los titulares del día centrados en los primeros movimientos para llegar a un acuerdo de gobierno en Aragón.
- Suscríbase a los podcast