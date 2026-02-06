Últimos audios
- Por fin es viernes: 'Tres adioses', aferrarse a la vida con esperanzaArconada comenta los estrenos de cine de la semana y Encarna Jiménez y Ayanta Barilli toda la actualidad cultural.
- Crónica Rosa: El victimismo de la princesa Ingrid provoca un terremoto en NoruegaFederico e Isabel González comentan la actualidad del corazón con Emilia Landaluce y Bea Cortázar.
- Tertulia de Federico: ¿Y si en Aragón como en Extremadura no hay acuerdo PP-VOX?Federico analiza con Inda y Vidal-Quadras las opciones de gobierno en Aragón, donde las elecciones las ganaría el PP pero sin mayoría absoluta.
- Prohibido Contar Ovejas: ¿Dónde lo escuchaste primero?Del regreso de Clawfinger al estreno de Primate y el salto BASE de Miguel Ángel Silvestre: un exhaustivo repaso a la actualidad cultural del momento.
- Federico a las 8: Última hora del temporal en AndalucíaFederico analiza la última hora del temporal que llega desde Andalucía, una de las regiones más afectadas. Entrevista al alcalde de Córdoba.
- Federico a las 7: "Oughourlian, tú estás dando un golpe de Estado"Federico analiza el cierre de la campaña de Aragón y desmonta la supuesta equidistancia del presidente de Prisa.
- Los titulares de la prensa del día 06/02/26Daniel Muñoz y Silvia Riveiro repasan los titulares del día centrados en el cierre de campaña en Aragón.
- Federico a las 6: La mentira de Vox en la campaña de AragónFederico analiza el cierre de la campaña en Aragón y cómo Vox ha dicho durante la campaña que Azcón los echó del Gobierno cuando se fueron ellos.
- Las Noticias de La Mañana: Alerta en el sur: más de 7.000 evacuados por la furia de la borrasca LeonardoFederico comenta la grave situación en Andalucía, donde la borrasca Leonardo mantiene en alerta a las provincias de Cádiz, Jaén, Sevilla y Málaga.
- Prensa económica: El Gobierno frena la fusión de Indra y Escribano por miedo a perder el control de la empresa públicaFederico comenta con Luis F. Quintero el bloqueo del Gobierno a la fusión Indra-Escribano.
