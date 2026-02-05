Federico a las 7: Aragón, el principio del fin de Sánchez

Últimos audios
- Belleza: Glosse, cósmetica natural balinesaTeresa de la Cierva trae a María Rodríguez, fundadora de BLOSSE, una marca de cosmética natural.
- Belleza: Nattan, fusión de ciencia y naturaleza a través de infusionesTeresa de la Cierva trae a Carmen Rebel, directora general de Nattan
- Crónica Rosa: Los mensajes entre Mette-Marit y Epstein que sugieren demasiada intimidad entre ambosLa Crónica Rosa, presentada por Federico Jiménez Losantos e Isabel González, ha contado con la colaboración de Daniel Carande y Bea Miranda.
- Tertulia de Federico: 'El País' sale al rescate del PSOE de Salazar con un supuesto acoso a una ex concejal del PPFederico analiza con Maite Rico y Carlos Cuesta cómo El País equipara los acosos sexuales en la cúpula del PSOE con un supuesto caso en Móstoles.
- La República de los Tonnntos: La lección económica que debería aprender BroncanoSanti González comenta la renovación de Broncano en TVE con una subida cuantiosa de su ya millonario sueldo a costa de los contribuyentes.
- Federico a las 8: PP y VOX se enzarzan en la recta final de la campaña en AragónFederico analiza la recta final de la campaña en Aragón donde Vox ha pasado al ataque frontal contra el PP y éste pide un gobierno de Azcón fuerte.
- Federico a las 7: Aragón, el principio del fin de SánchezFederico analiza la recta final de la campaña en Aragón donde las encuestas aseguran que Pilar Alegría y el PSOE bajarían a mínimos históricos.
- Los titulares de la prensa del día 05/02/26Daniel Muñoz y Silvia Riveiro repasan los titulares del día centrados en la recta final de la campaña de Aragón.
- Federico a las 6: Son las 6 y Zapatero aún no ha sido detenidoFederico comenta cómo la Fiscalía sigue sin actuar pese a las evidencias contra Zapatero y la intervención de Puente tras 46 muertos.
- Prensa económica: El Gobierno maquilla el desempleoFederico comenta con Luis F. Quintero toda la actualidad económica.
