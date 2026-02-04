Últimos audios
- Federico entrevista a Jorge Azcón: "Pilar Alegría no viene a defender Aragón, sino a los independentistas catalanes"Federico entrevista al presidente de Aragón y candidato del PP que ha dicho que Alegría "no viene a defender Aragón, sino a los independentistas".
- La República de los Tonnntos: El motivo por el que Sánchez odia a AlandeteSanti González comenta por qué Pedro Sánchez odia tanto al periodista de ABC David Alandete.
- Prohibido Contar Ovejas: ¿Sabes de qué va 'Like a Virgin'? Un viaje musical de Cohen a SpringsteenExploramos clásicos de The Police, The Beatles, R.E.M., Springsteen y más, descubriendo historias y curiosidades de cada canción.
- Federico a las 8: Puente culpa al clima y al PP del caos ferroviarioFederico analiza las sorprendentes declaraciones de Óscar Puente que sigue sin asumir su responsabilidad en la muerte de 46 personas en Adamuz.
- Prensa económica: Hacienda se quedará con el 43% de la subida de las pensiones más bajasFederico comenta con Luis F. Quintero la revalorización de las pensiones del Gobierno.
- Federico a las 7: ¿Por qué tardan tanto en detener a Zapatero?Federico analiza las últimas revelaciones sobre la implicación de Zapatero en el rescate de Plus Ultra. El expresidente reconoce ya incluso cobros.
- Las Noticias de La Mañana: Zapatero se llevaba el "plus"Los pagos a Zapatero arrancaron justo cuando Sánchez viró su política con Venezuela y Guaidó, abriendo el grifo del rescate público a Plus Ultra.
- Los titulares de la prensa del día 04/02/26Daniel Muñoz y Silvia Riveiro repasan los titulares del día centrados en las revelaciones sobre los cobros de Zapatero del testaferro de Plus Ultra.
- Federico a las 6: Zapatero admite cobros del presunto testaferro de Plus UltraFederico analiza cómo el expresidente reconoce cobros pero los desvincula al rescate de la aerolínea por parte de Sánchez.
- El Primer Palo (03/02/2026); programa completo: El Barça en semifinales de Copa y la preparación física del Real MadridTertulia con Paul Tenorio, Sergio Fernández, Paco Rabadán y María Trisac.
