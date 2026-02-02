Federico a las 7: Aragón gira a la derecha y la izquierda se hunde

Últimos audios
- Recetuits: 'Gastronomía de las tabernas y restaurantes centenarios de Madrid'Federico y Alberto hablan de este libro que repasa el origen y las anécdotas de 16 tabernas de la capital con más de un siglo de vida.
- Boletín de las 12:00Noelia Bautista resume toda la actualidad.
- La Bolsa 02/02/26Luis Fernando Quintero nos trae la apertura del parqué madrileño.
- Qué me pasa, doctor: Cirugía ortopédica y traumatológicaFederico y el Dr. Enrique de la Morena hablan con el Dr. Ignacio Martínez Caballero, destacado especialista en Cirugía Ortopédica y Traumatología.
- Crónica Rosa: Federico a Urdangarín tras su entrevista con Évole: "¿Dónde está el dinero?"Federico e Isabel comentan toda la actualidad del corazón con Beatriz Cortázar, Paloma Barrientos y Carlos Pérez Gimeno.
- Tertulia de Federico: Zapatero y Plus Ultra ¿Qué se esconde tras el rescate?Federico analiza con Entrambasaguas y Arranz los datos que se van revelando sobre el rescate a Plus Ultra y la intervención de Zapatero.
- Federico entrevista a Los MeconiosFederico entrevista a dúo satírico Sergio C. Martínez y Mario Camps sobre su éxito viral y la censura en redes tras abandonar el humor blanco.
- La República de los Tonnntos: La noticia que califica a Sánchez como el gobernante más "miserable" que ha tenido EspañaSanti González comenta la noticia que desgrana los motivos por los que Pedro Sánchez es calificado como el gobernante "más miserable".
- Federico a las 8: PP y VOX abocados a un gobierno de coalición en AragónFederico analiza las últimas encuestas en Aragón antes de las elecciones que dicen que el PP ganaría pero no conseguiría una mayoría absoluta.
- Federico a las 7: Aragón gira a la derecha y la izquierda se hundeFederico analiza las últimas encuestas en Aragón que dan la victoria al PP con el PSOE en mínimos históricos. ¿Podrá gobernar Azcón en solitario?
