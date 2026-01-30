Federico a las 7: Un funeral ejemplar donde las víctimas dan una lección

Últimos audios
- Federico entrevista a Hernández ManchaFederico entrevista al que fuera presidente de AP: "Si viera que Abascal gana de una tacada a Sánchez, le votaría, pero no lo veo".
- Tertulia de Federico: Sánchez no preside el funeral por las 45 víctimas de AdamuzFederico analiza con Tomás Cuesta y Vara la ausencia tanto de Sánchez como de Puente en el funeral en Huelva por las víctimas de Adamuz.
- El Primer Palo (29/01/2026); Programa completo; ¿Podría volver Mourinho?Tertulia con Sergio Fernández, Paul Tenorio y Paco Rabadán
- El Primer Palo (29/01/2026); Al infierno con los TattagliaRichard Dees repasa los medios de comunicación
- El Primer Palo (29/01/2026); Comentario de Juanma; La afición del Madrid, demasiado blanditaJanma Rodríguez realiza el comentario de entrada
- La República de los Tonnntos: Del "son las 5 y no he comido" de Sánchez al "no he dormido 3 horas seguidas" de PuenteSanti González comenta cómo Óscar Puente, que no fue al funeral al igual que Sánchez, se presentó en el Senado haciéndose la víctima.
- Federico a las 8: Huelva representa la España que Sánchez quiere destruirFederico analiza cómo el funeral de Huelva representa la España que odia Sánchez, una España educada que recuerda a sus víctimas en recogimiento.
- Federico a las 7: Un funeral ejemplar donde las víctimas dan una lecciónFederico analiza el funeral por las víctimas de Adamuz que fue toda una lección de comportamiento donde no hubo gritos sino recogimiento.
- Los titulares de la prensa del día 30/01/26Daniel Muñoz y Silvia Riveiro repasan los titulares del día centrados en el funeral por las víctimas de Adamuz.
- Prensa económica: La inflación de Sánchez devora tu dinero: 20.000€ de 2018 tienen un valor hoy de 15.000€Federico comenta con Luis F. Quintero como España lidera el Índice de Miseria en la UE desde que la izquierda llegó al gobierno.
