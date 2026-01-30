Menú
Federico a las 7

Federico a las 7: Un funeral ejemplar donde las víctimas dan una lección

Federico analiza el funeral por las víctimas de Adamuz que fue toda una lección de comportamiento donde no hubo gritos sino recogimiento.

Es la Mañana de Federico

