Federico a las 7: Sánchez y Puente se ausentan del funeral por las víctimas de Adamuz

- Belleza: Esthea MedicaFederico, Isabel González y Teresa de la Cierva hablan con Cristina García, única doctora en Madrid que realiza el tratamiento BBL (no invasivo).
- Crónica Rosa: Jesulín de Ubrique y María José Campanario desmienten que vayan a ser abuelosFederico e Isabel comentan toda la actualidad del corazón con Beatriz Miranda y Daniel Carande.
- Tertulia de Federico: La verdad sobre la asistencia a las víctimas de AdamuzFederico analiza con Luis Herrero y Quirós las mentiras del Gobierno sobre la asistencia a las víctimas de Adamuz.
- Federico entrevista a Tomás Guitarte: "Hemos visto a agentes políticos actuando de agentes comerciales de Forestalia"Federico entrevista al candidato de Aragón Existe sobre las elecciones en la comunidad y los posibles pactos.
- La Bolsa 29/01/26Luis Fernando Quintero nos trae la apertura del parqué madrileño.
- Telele: El boom de las miniseriesEn El Telele, Alma analiza el gran momento de las miniseries y por qué se han convertido en el formato estrella del presente televisivo.
- Notas (musicales) a pie de página: Macarras intersecularesEntre canciones y referencias cruzadas, Isaac recorre Macarras interseculares, un libro donde la música une generaciones que parecían no entenderse.
- Las cosas de Palacios: Guilty pleasures sin disculpasEn Las cosas de Palacios, Dani reivindica sus guilty pleasures: canciones que no deberían gustar… pero gustan, y mucho.
- El Resplandior: La carrera hacia los Óscar entra en calorEn El Resplandior, Juanma analiza las nominaciones y las primeras claves de una carrera hacia los Óscar que ya empieza a definirse.
- La República de los Tonnntos: La justificación de Simancas de las trampas de SánchezSanti González comenta el teatro de Sánchez por las pensiones y lo dicho por Simancas para justificar el decreto ómnibus.
