Federico a las 7: Puente agacha la cabeza frente a Sánchez que se libra de la tragedia de Adamuz

- Federico entrevista a Maibort Petit, politóloga e investigadora venezolanaFederico entrevista a Maibort Petit, politóloga e investigadora venezolana que hace más de veinte años se vio obligada a migrar a los Estados Unidos.
- Tertulia de Federico: Sánchez aguanta y reconstruye a FrankensteinFederico analiza con Rosana Laviada, Marhuenda e Ignacia de Pano la estrategia de Sánchez ante la sensación de colapso.
- Prohibido Contar Ovejas: California dreaming, Canciones para cruzar la costa de lado a ladoPlayas, autopistas infinitas y sueños rotos. Un viaje musical por California a través del pop, el rock, el punk y el hip hop.
- La República de los Tonnntos: Pilar Alegría ataca a Pedro Sánchez sin ni siquiera darse cuentaSanti González comenta la última perla de Pilar Alegría en la campaña aragonesa en la que sin darse cuenta ha atacado a Pedro Sánchez.
- Prensa económica: El empleo público se desborda con Sánchez superando la barrera de los 3,6 millones de funcionariosLM publica cómo el empleo público se ha disparado bajo el mandato de Pedro Sánchez en 523.600 personas.
- Federico a las 8: Peligra la permanencia de Puente en el GobiernoFederico analiza cómo Sánchez podría sacrificar políticamente a Óscar Puente para intentar que no le salpique su responsabilidad en Adamuz.
- Las Noticias de La Mañana: El Gobierno ya tramita el indulto del ex fiscal general condenadoRosana Laviada comenta cómo el ministro Bolaños ya ha empezado a tramitar la solicitud de indulto para el condenado García Ortiz.
- Federico a las 7: Puente agacha la cabeza frente a Sánchez que se libra de la tragedia de AdamuzRosana Laviada analiza cómo Óscar Puente agacha la cabeza frente a Pedro Sánchez que se libra de la tragedia de Adamuz.
- Los titulares de la prensa del día 28/01/26Daniel Muñoz y Silvia Riveiro repasan los titulares del día centrados en la nueva derrota, la primera de 2026, del Gobierno en el Congreso.
- Federico a las 6: El Gobierno politiza la indemnización de las víctimasFederico analiza cómo Sánchez politiza las indemnizaciones a las víctimas de Adamuz cuando es algo que marca la ley.
