Federico a las 7: Sánchez tapa 46 muertos con una legalización masiva de inmigrantes

Últimos audios
- Los Libros: 'La gata'Federico e Isabel hablan con Andrés Amorós del libro La gata de Colette.
- Tertulia de Federico: Sánchez regulariza ilegales de forma masiva que podrán votar en municipalesFederico analiza con Dieter Brandau y Rosell la regularización masiva de inmigrantes ilegales pactada entre Sánchez y Podemos.
- Crónica Rosa: Juan Carlos I se defiende de las críticas por su ausencia al funeral de Irene de GreciaFederico e Isabel comentan toda la actualidad del corazón con Paloma Barrientos y Beatriz Miranda.
- El Primer Palo (26/01/2026); Football is coming home; la selección de SenegalDani Blanco nos habla de la final de la Copa de Africa y de cómo Senegal está resurgiendo en el mundo del fútbol
- El Primer Palo (26/01/2026); Comentario de Juanma; las claves del Madrid de ArbeloaJuanma Rodríguez realiza su comentario de entrada
- La República de los Tonnntos: Fraga y Carrillo dejan en evidencia al "tonto de la boina" David UclésSanti González recuerda cómo Fraga y Carrillo dejan a David Uclés que se ha negado a compartir acto con Aznar y Espinosa de los Monteros.
- Prohibido Contar Ovejas: Si no has visto la peli…De R.E.M. a Metallica, de Buñuel a Chihiro: un viaje musical y cinematográfico que demuestra que cada canción tiene su película.
- Federico a las 8: Las mentiras de Puente sobre AdamuzFederico analiza cómo han quedado en evidencia las mentiras de Óscar Puente desde el primer día sobre el trágico accidente de Adamuz.
- Federico a las 7: Sánchez tapa 46 muertos con una legalización masiva de inmigrantesFederico analiza cómo Sánchez usa la legalización masiva de inmigrantes ilegales para tapar los 45 muertos en Adamuz y el maquinista de Rodalies.
- Federico a las 6: Sánchez legalizará a 500.000 inmigrantes ilegalesFederico analiza el anuncio de Sánchez del acuerdo con Podemos para legalizar por decreto a medio millón de inmigrantes ilegales.
