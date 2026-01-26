Federico a las 7: El País, como en el 11-M, se inventa pruebas del choque de Adamuz

Últimos audios
- Federico a las 8: Lunes caótico en RodaliesFederico analiza el caos ferroviario con la suspensión de todo el servicio de Cercanías en Cataluña.
- La República de los Tonnntos: Salida de tono de la hermana de Gregorio Ordóñez atacando a AyusoSanti González comenta cómo para la hermana de Gregorio Ordóñez es más "cruel" es "odio" de la derecha que los asesinatos de ETA.
- Las Noticias de La Mañana: Sigue el caos ferroviario, suspendida la red de Cercanías en CataluñaFederico cuenta la última sobre la suspensión de Cercanías en Cataluña tras numerosos comunicados contradictorios.
- Prensa económica: Sánchez añade otros 5.000 millones más de deudaLM publica cómo la deuda pública vuelve a crecer, sube en noviembre 5.071 millones de euros superando el 100% del PIB.
- Federico a las 7: El País, como en el 11-M, se inventa pruebas del choque de AdamuzFederico analiza cómo la prensa ha destapado las mentiras de Puente sobre el accidente y cómo El País acude en su rescate.
- Los titulares de la prensa del día 26/01/26Daniel Muñoz y Silvia Riveiro repasan los titulares del día sobre cómo la prensa ha destapado las mentiras de Puente sobre el accidente de Adamuz.
- Federico a las 6: Adif reconoce que no cuenta con personal ni medios para supervisar las víasFederico analiza cómo desde Adif reconocen que no cuentan con la inversión necesaria por parte del Gobierno para el mantenimiento.
- El programa de Cuesta: Las pruebas que oculta el Gobierno sobre los accidentes ferroviariosCarlos Cuesta presenta el especial sobre los accidentes ferroviarios ocurridos la última semana en España.
- Tirando a Fallar: una leyenda llamada Jaycee CarrollEntrevista con Jaycee Carroll, en la que el legendario jugador norteamericano repasa una carrera en la su paso por España le convirtió en mito.
- Es Salud: Prevenir la enfermedad de Cronh es posibleLucía Prieto habla con ayuda de los mejores especialistas de la enfermedad de Cronh.
