Federico a las 7: Caos ferroviario en España

Últimos audios
- La República de los Tonnntos: El discurso de la Reina tras el accidente de AdamuzSanti González comenta las sorprendentes declaraciones de la reina Letizia desde Adamuz.
- Federico a las 8: Óscar Puente es incapaz de explicar y resolver el caos ferroviarioFederico analiza la comparecencia de Óscar Puente que se escudó con técnicos para no explicar las verdaderas causas del accidente.
- Tertulia de Federico: Oscar Puente gana tiempo a costa de liarlaFederico analiza la comparecencia de Óscar Puente junto a Luis Herrero, Dieter Brandau y Rosana Laviada.
- La Bolsa: El alivio de Trump dispara el IBEXFederico comenta con Luis F. Quintero la apertura del parqué madrileño.
- Federico a las 7: Caos ferroviario en EspañaFederico analiza el caos ferroviario que vive España con dos accidentes mortales en pocos días y una nefasta gestión de Óscar Puente.
- Los titulares de la prensa del díaDaniel Muñoz y Silvia Riveiro repasan los titulares del día centrados en las "explicaciones" de Óscar Puente.
- Federico a las 6: Dos horas en las que Óscar Puente no dio ninguna explicaciónFederico analiza la comparecencia de Óscar Puente de más de dos horas en las que no dio ninguna explicación sobre las auténticas causas del accidente.
- La ciudad de provincias que, para bien y para mal, es un viaje a la nostalgia de una España de ayerUna nostálgica ciudad de provincias española, la región desconocida de Bélgica y un hotel de lujo en Francia son los tres platos de este episodio.
- Prensa económica: La caza en Adif: Buscan las cabezas que rodarán para entregárselas a PuenteFederico comenta con Luis F. Quintero la Máxima tensión entre la plantilla de Adif tras el trágico accidente ferroviario.
- Las Noticias de La Mañana: El matón de Twitter, incapaz de parar el colapso ferroviarioFederico comenta la doble crisis ferroviaria y carga contra Óscar Puente por su gestión del accidente de Adamuz y la huelga de maquinistas.
- Suscríbase a los podcast