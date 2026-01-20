Federico a las 7: Sánchez, preocupado por los bulos

Últimos audios
- Federico entrevista a Manuel Domínguez, vicepresidente de CanariasFederico entrevista al vicepresidente de Canarias, Manuel Domínguez.
- La República de los Tonnntos: Pablo Iglesias pide no politizar el accidente atacando a Inda, Quiles, Ngongo y AbascalSanti González comenta lo dicho por Pablo Iglesias tras el accidente ferroviario de Adamuz.
- Federico a las 8: Última hora de la tragedia de Adamuz desde la zona ceroFederico cuenta la última hora y los avances de la investigación para esclarecer las causas del trágico accidente ferroviario de Adamuz.
- Las Noticias de La Mañana: Una de las empresas que renovaron el tramo de Adamuz tenía a Koldo García contratadoFederico comenta cómo una de las empresas de la UTE que reacondicionó el tramo accidentado tenía a Koldo García como asesor.
- Prensa económica: La inversión ferroviaria del Gobierno ha bajado un 42,5% respecto al volumen total de vías en EspañaFederico comenta con Luis F. Quintero la preocupante crisis de inversión y mantenimiento que sufre la red.
- Federico a las 7: Sánchez, preocupado por los bulosFederico analiza las declaraciones de Pedro Sánchez desde Adamuz donde subrayó su preocupación por cómo se informan los ciudadanos.
- Los titulares de la prensa del díaDaniel Muñoz y Silvia Riveiro repasan los titulares del día centrados en los avances de la investigación para esclarecer las causas del accidente.
- Federico a las 6: La escasa inversión del Gobierno en mantenimiento de la alta velocidadFederico analiza la escasa inversión del Gobierno de Sánchez en mantener la alta velocidad. ¿En qué y dónde se gastan el dinero de nuestros impuestos?
- Prohibido Contar Ovejas: El cine de Tony ScottUn recorrido por el cine de Tony Scott: del videoclip y la publicidad al thriller y la acción, con Cruise, Denzel y un estilo que marcó época.
- El Primer Palo (19/01/2026); programa completo: Mbappé y Arbeloa protegen a ViniciusTertulia con Paul Tenorio, Sergio Valentín y María Trisac.
