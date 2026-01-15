Últimos audios
- La República de los Tonnntos: El error de Feijóo al contestar a un acertado AbascalSanti González comenta cómo Feijóo tras preguntarse acertadamente por qué Zapatero viajaba todos los meses a Venezuela, erró al responder a Abascal.
- Federico a las 8: Sánchez 'sacrifica' a sus ministras para seguir en MoncloaFederico analiza cómo Sánchez 'sacrifica' a sus ministras en concurren a elecciones autonómicas para ganar algo más de tiempo en Moncloa.
- Prensa económica: A María Jesús Montero se le va "la olla" con las CCAAFederico comenta con Luis F. Quintero la reforma de la financiación autonómica que prepara Montero.
- Las Noticias de la Mañana: Trump recibe en la Casa Blanca a María Corina MachadoFederico comenta cómo Trump recibe hoy finalmente a Mª Corina Machado tras haber elogiado a Delcy Rodríguez.
- Federico a las 7: Sánchez e Illa, un futuro común que liquida al PSOEFederico analiza cómo Sánchez va a pagar a precio de oro cada voto separatista con Illa como administrador en la nueva financiación autonómica.
- Los titulares de la prensa del díaDaniel Muñoz y Silvia Riveiro repasan los titulares del día centrados en la reunión del Consejo de Política y Financiera.
- Federico a las 6: La última de Sánchez, repartir tierras para que los jóvenes se queden en el campoFederico analiza la última ocurrencia de Sánchez y recuerda las innumerables decisiones absurdas del PSOE, como "las soluciones habitacionales".
- Recorremos una de las provincias con mejor gastronomía de España y casi seguro que no es de las que piensasEl Placer de Viajar nos lleva esta semana a dos destinos muy diferentes pero con la gastronomía como punto en común: Nápoles y la provincia de Huelva.
- Prohibido Contar Ovejas: Drama queens, doblajes imposibles y anime sin dormirDrama televisivo, doblajes que hoy resultan desconcertantes y un repaso al anime más intenso del momento en una dosis de cultura pop sin concesiones.
- El Primer Palo (14/01/2026); programa completo: El Real Madrid cae en Copa ante el AlbaceteTertulia con Sergio Fernández, Alfredo Somoza y María Trisac
