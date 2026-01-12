Menú
Federico a las 7

Federico a las 7: "Trump ha hecho una cosa extraordinaria en Venezuela, la UE el ridículo"

Federico analiza las diferencias entre EEUU y la UE respecto a Venezuela y desmonta el argumento del "derecho internacional" que esgrime la izquierda.

Es la Mañana de Federico

El audio empezará a sonar cuando acabe el anuncio

Federico analiza las diferencias entre EEUU y la UE respecto a Venezuela y desmonta el argumento del "derecho internacional" que esgrime la izquierda.

Escucha este programa en cualquier momento y lugar a través de los podcasts de Libertad Digital y esRadio. Descarga nuestra aplicación para iOs o Android, visita nuestra página web en esradio.fm, o encuéntranos en Apple Podcast, Spotify, Podimo, Amazon Music, Youtube o iVoox. ¡No olvides suscribirte!

Este capítulo puede contener información comercial de anunciantes y/o marcas colaboradoras que contribuyen a la creación y difusión de nuestros contenidos. Gracias por colaborar con nuestras marcas colaboradoras.

Temas

Últimos audios

Lo más escuchado