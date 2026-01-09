Federico a las 7: Primeros presos políticos liberados tras la operación Trump

Últimos audios
- La Bolsa: Máximos históricos y empleo en EEUULuis Fernando Quintero trae la apertura del parqué madrileño que abre al alza y en máximos históricos y con la mirada en el dato de empleo en EEUU.
- Entrevista a Maite Araluce, presidenta de la AVTRosana Laviada entrevista a la presidenta de la Asociación de Víctimas del Terrorismo por el encuentro que tendrá en Washington.
- Entrevista a Carlo D'Ursi por 'El Santo': "La historia de María Magdalena sigue repitiéndose y mi abuelo fue testigo"Sergio Pérez entrevista al cineasta que ha hecho un documental sobre la figura de su abuelo, Carlo Fortunato, al que sus vecinos quieren hacer santo.
- La República de los Tonnntos: La respuesta impecable a la "indignación" de Page con Pedro SánchezSanti González comenta las reacciones al acuerdo entre Sánchez y Junqueras. Una vez más Page muestra una gran "indignación" con su partido.
- Federico a las 7: Primeros presos políticos liberados tras la operación TrumpRosana Laviada analiza cómo el régimen de venezuela, ahora comandado por Delcy Rodríguez, cede ante las presiones de Trump.
- Las Noticias de La Mañana: Comienzan las liberaciones en Venezuela: 11 presos libres, entre ellos 5 ciudadanos españolesRosana Laviada comenta el primer movimiento del régimen venezolano tras la caída de Maduro.
- Prensa económica: El Gobierno trae el catastrazo de 2026 con subidas de hasta un 40% en la fiscalidad de la viviendaRosana comenta con Luis F. Quintero el nuevo endurecimiento fiscal sobre la vivienda en 2026 que dispara la plusvalía municipal.
- La diana económica: El pacto de Sánchez con el separatista inhabilitado que rompe con el modelo de solidaridad en EspañaCarlos Cuesta analiza con Luis F. Quintero el encuentro en la Moncloa entre el presidente del Gobierno y Junqueras por la financiación singular.
- Tertulia de Cuesta: El agradecimiento envenenado del chavista Jorge Rodríguez a ZapateroCarlos Cuesta comenta con Miguel Ángel Pérez y Carmelo Jordá el papel del expresidente español en la excarcelación de presos políticos en Venezuela
- Un informe policial corrobora el proxenetismo de menores en las saunas de la familia Gómez: "Sánchez lo sabía"Carlos Cuesta entrevista a Paco Narváez, periodista y ex jefe comercial de la revista Mensual.
