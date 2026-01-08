Federico a las 7: María Corina y Trump marcan el futuro de Venezuela

Últimos audios
- Belleza: Hablamos con Carmen Navarro sobre la evolución del mundo de la estéticaIsabel González y Teresa de la Cierva hablan con Carmen Navarro, la gran dama de la belleza española.
- Crónica Rosa: Exclusiva: Ilia Topuria, nuevamente enamoradoIsabel analiza toda la actualidad del corazón con Paloma Barrientos, Daniel Carande y Carlos Pérez Gimeno.
- Las cosas de Palacios: Giorgio Moroder en el cineDe Donna Summer a David Bowie, repasamos los éxitos que definieron el pop de los ochenta y el impacto de temas como el icónico 'Take My Breath Away'.
- El Resplandior: Stranger Things y su finalLos hermanos Duffer exploran la nostalgia ochentera mientras lidian con un público polarizado que cuestiona la química actoral y los giros de guion.
- Prohibido Contar Ovejas: La caída de Diddy.El debate sobre la autenticidad de Puff Daddy revive con el análisis de sus mayores éxitos, basados casi íntegramente en creaciones de otros artistas.
- Prohibido Contar Ovejas: Stranger Things llega a su fin... ¿O no?Analizamos la impronta de los ochenta: de las bandas sonoras de Moroder a las teorías sobre la conclusión del gran fenómeno cultural de Netflix.
- Tertulia de Federico: Venezuela 2026. Y ahora… ¿qué?Federico analiza con Luis Herrero, Carlos Cuesta y Quirós los escenarios posibles en Venezuela.
- Así está desarrollando Trump la "guerra de los petroleros"Rosana Laviada habla con el periodista de El Mundo Alberto Rojas sobre las interceptaciones de EEUU de petroleros de origen dudoso.
- La República de los Tonnntos: La "analogía más tonta" de Máximo Pradera para defender a MaduroSantiago González habla de cómo la izquierda española sigue empeñada en defender a Maduro y comentarios de tonnntos patrios.
- Federico a las 8: La Guerra de los petroleros. A. Rojas y su visión desde PanamáRosana Laviada analiza cómo Estados Unidos ha interceptado en el Atlántico el petrolero con bandera rusa que huyó de Venezuela.
