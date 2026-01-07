Federico a las 7: Sánchez blanquea a Delcy

Últimos audios
- Hablemos con...: JNSHablamos con JNS, el grupo musical femenino mexicano pop que visitará España en los próximos meses.
- Mundo Natural: Contorno de ojos MediterráneusIsabel y Beatriz de la Torre comentan las ventajas de este producto de Mundo Natural.
- Hablamos con Ignacio Torres sobre el mercado del oro y el auge de la joyería vintageeIsabel González entrevista al joyero Iñaki Torres para hablar sobre el auge de la joyería vintage y las historias que esconden las piezas.
- Crónica Rosa: Iker Casillas, en vilo tras la operación de urgencia de Sara CarboneroIsabel González resume toda la actualidad del corazón con Alaska, Beatriz Miranda y Beatriz Cortázar.
- Tertulia de Federico: Sánchez mira a Ucrania para huir de VenezuelaRosana Laviada analiza con Raúl Vilas, Entrambasaguas, Alessia Putin y Marhuenda la situación en Venezuela y cómo Sánchez evita abordar el tema.
- Prohibido Contar Ovejas: El crecimiento personal hecho canciónFelipe Couselo recorre en esRadio las etapas vitales mediante melodías de The Beatles o Pink Floyd, analizando la transición a la madurez.
- La Bolsa: La tensión en Venezuela frena la subida de la BolsaFederico comenta con Luis F. Quintero la apertura del parqué madrileño.
- La República de los Tonnntos: El derecho internacional es "el nuevo cambio climático"Santiago González comenta cómo la izquierda internacional enarbola el derecho internacional para defender a Maduro.
- Federico a las 8: ZP respira tranquilo tras la confirmación de la dictadora DelcyRosana Laviada analiza las novedades en Venezuela tras la caída de Nicolás Maduro y el papel de Zapatero.
- Entrevista a Goizeder AzúaRosana Laviada entrevista a la periodista venezolana y responsable del canal de noticias en YouTube ESGOI, Goizeder Azúa.
