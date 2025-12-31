Federico a las 7: Termina un año cargado de incertidumbre

Últimos audios
- Prohibido Contar Ovejas: Rob Reiner y anciones para crecer, amar y sobrevivir al cine viaje por la música de Rob Reiner: del rock salvaje de Spinal Tap a la emoción eterna de Stand By Me y When Harry Met Sally.
- El Primer Palo (30/12/2025); Programa completo; resumen del año 2025Dani Blanco modera la tertulia con Látigo Serrano, María Trisac y Paco Rabadán
- Tertulia de Federico: Adiós 2025, hola 2026Rosana Laviada recoge 12 momentos de 2025 y analiza lo sucedido este año con Marhuenda, Alejandro Vara y Tomás Cuesta.
- Entrevista a Mila Cívico, secretaria nacional de JUCILRosana Laviada entrevista a Mila Cívico, secretaria nacional de JUCIL.
- Federico a las 8: Las campanadas del sanchismoRosana Laviada repasa a golpe de campanada el 2025 que dejamos atrás.
- Prensa económica: Descontento en el Banco de España por enchufes de EscriváRosana Laviada comenta los principales asuntos de la actualidad económica centrada en el descontento en el Banco de España con Escrivá.
- Las Noticias de La Mañana: Trump escala el conflicto con el narco en VenezuelaRosana Laviada y el equipo de La Mañana comentan las otras noticias de la actualidad.
- Federico a las 7: Termina un año cargado de incertidumbreRosana Laviada repasa con Vanessa Vallecillo y Luis Díaz todos los frentes abiertos en el PSOE.
- Las consecuencias económicas del sanchismo: Preocupación por el alto absentismoSandra León comenta con Domingo Soriano el aumento de las bajas laborales en navidades, y el la gran subida del paro en mayores de 55 años.
- La tertulia de Cuesta: La corrupción sigue cercando al Gobierno mientras el PSOE señala a ÁbalosSandra León analiza con Teresa Gómez y Carmelo Jordá el informe fake de las cuentas del PSOE y los nuevos casos de corrupción del Gobierno de Sánchez.
