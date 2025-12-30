Federico a las 7: Balance de 2025 y esperanza impostada para 2026

Últimos audios
- El Primer Palo (29/12/2025); Programa completo; Todos los equipos vuelven al trabajoDani Blanco modera la tertulia con María Trisac, Paco Rabadán y Sergio Fernández.
- El Primer Palo (29/12/2025); José Manuel Puertas presenta su libro "Los Bad Boys del baloncesto europeo"Dani Blanco charla con José Manuel Puertas sobre su libro "Los Bad Boys del baloncesto europeo"
- Tertulia de Federico: Sánchez, final de etapaRosana Laviada analiza la insostenible situación de Pedro Sánchez con Ignacia de Pano, Pablo Planas y Bieito Rubido.
- El economista Julián Salcedo declara la "emergencia" en la vivienda: "2026 será más duro que 2025"Rosana Laviada entrevista a Julián Salcedo, Presidente del Foro de Economistas Inmobiliarios.
- La Bolsa: Cierre del año al alzaRosana Laviada comenta la apertura del parqué madrileño con Beatriz García.
- Entrevista a Natalia Chueca, alcaldesa de ZaragozaRosana Laviada entrevista a la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca.
- Federico a las 8: La vivienda será cuestión clave en 2026Rosana Laviada analiza la cuestión de la vivienda en España y entrevista a Julián Salcedo, Presidente del Foro de Economistas Inmobiliarios
- Prensa económica: El histórico sablazo de HaciendaRosana Laviada comenta con Beatriz García toda la actualidad económica centrada en el sablazo de Hacienda a los ciudadanos.
- Las Noticias de La Mañana: El Tribunal de Cuentas señala a Irene Lozano por la situación de la Casa ÁrabeRosana Laviada y el equipo de La Mañana comentan las otras noticias de la actualidad.
- Federico a las 7: Balance de 2025 y esperanza impostada para 2026Rosana Laviada parte en su análisis de cómo termina el año Sánchez y se plantea si estamos dando por hecho un adelanto electoral.
