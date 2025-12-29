Federico a las 7: 2026 será definitivo para Zapatero y Begoña Gómez

Últimos audios
- Boletín de las 12:00Los servicios informativos de esRadio resumen toda la actualidad.
- Recetuits: Pescaderías coruñesas, el Capitán Agallas y todo lo que hay que saber sobre el pescadoIsabel González y Alberto Fernández hablan con Capitán Agallas, de Pescaderías coruñesas.
- Qué me pasa, doctor: Dolor y sangrado durante la menstruaciónIsabel González habla con Alexandra Henríquez, ginecóloga y divulgadora experta.
- Crónica Rosa: El 'prototipo Bertín'Isabel González comenta toda la actualidad del corazón con Beatriz Miranda, Daniel Carande y Pérez Gimeno.
- Tertulia de Federico: España, irrelevante en el mundoRosana Laviada analiza la irrelevancia de España en el plano internacional con Carmelo Jordá, Maite Rico y Luis Balcarce.
- Entrevista a María CaballeroRosana Laviada entrevista a senadora de UPN de la comisión Koldo, María Caballero.
- La Bolsa: El Ibex 35 hace historia en 2025Rosana Laviada comenta con Beatriz García la apertura del parqué madrileño y su cifras de récord en 2025.
- Entrevista a David GutiérrezRosana Laviada entrevista a David Gutiérrez, portavoz de la CEP, sobre el narcotráfico y la violencia en nuestro país.
- Federico a las 8: España es un país más inseguroRosana Laviada habla del papel de España en el mundo y entrevista a David Gutiérrez, portavoz de la CEP sobre violencia en nuestro país.
- Las Noticias de La Mañana: El Gobierno sigue empeñado en presentar los PGERosana Laviada y el equipo de La Mañana comentan las otras noticias de la actualidad.
