Federico a las 7: Las claves del mensaje del Rey

- Federico a las 7: Las claves del mensaje del ReyRosana Laviada analiza el discurso de Felipe IV y los puntos que se echaron en falta.
- Prohibido Contar Ovejas: ¡Feliz Navidad! Cuando las Pascuas también suena a leyendaDe clásicos eternos a giros inesperados: repasamos canciones navideñas firmadas por grandes artistas que convirtieron el villancico en historia pop.
- Entrevista a María Adánez por la T3 de 'Atasco': "España adolece de autoestima, solo tenemos cuando gana Rafa Nadal"Sergio Pérez entrevista a la actriz por la serie de Prime Video y trabajos como La que se avecina, Aquí no hay quien viva o su fichaje en Machos Alfa.
- Trucos para viajar: cómo meterlo todo en la maleta, superar el control del aeropuerto y evitar malas sorpresasEpisodio especial con ideas para hacer más cómodos los viajes y evitar alguno de los muchos problemas que puede surgir y arruinarnos las vacaciones.
- Música y Letra: Especial Nochebuena 2025Andrés Amorós nos deleita esta Nochebuena con piezas de Bach y Haendel como el Oratorio de Navidad: Jauchzet o El Mesías.
- Es Noticia: Sánchez se marcha de vacaciones mintiendoJuan Pablo Polvorinos repasa la actualidad centrada, una vez más, en las mentiras de Pedro Sánchez.
- Fútbol esRadio; ¿Será capaz Xabi Alonso de sacar adelante su situación?Sergio Valentín modera la tertulia con Dani Blanco, Sergio Heras y Guillermo Domínguez
- Prohibido Contar Ovejas: El Epítome del Score. Un viaje por las bandas sonoras que nos hicieron amar el cine (Vol. II)Recorremos las BSO que marcaron el cine: de Bernstein y Barry a Shore, Horner o Herrmann, música que define emociones y películas inolvidables.
- Madrid es Noticia: Lobato podría sumarse a Jordi Sevilla contra SánchezJesús Sánchez repasa la actualidad madrileña centrada en lo dicho por el exlíder del PSOE madrileño en esRadio.
- Kilómetro Cero: Especial NochebuenaJaume Segalés nos trae el mejor entretenimiento en un día tan especial.
