Federico a las 7: Sánchez quiere negociar con Hamas

- Federico a las 8: Fragata BegoñaFederico comenta cómo Sánchez tira flotilla pro Hamas para no hablar de su mujer.
- Prensa Económica: La España de Sánchez vive a créditoFederico comenta con Luis F. Quintero toda la actualidad económica centrada en dos informes de Libre Mercado.
- Las Noticias de La Mañana: Los ataques de García Ortiz a AyusoFederico comenta con el equipo de La Mañana las otras noticias de la actualidad centradas en los ataques del fiscal general del Estado a Ayuso.
- Federico a las 7: Sánchez quiere negociar con HamasFederico comenta con Rosana Laviada y Vanessa Vallecillo la entrevista de Sánchez en EEUU en la que dijo que hay que negociar con parte de Hamás.
- Los titulares de la prensa del día 26/09/25Daniel Muñoz y Silvia Riveiro comentan los titulares y noticias de la prensa digital e impresa con las presiones de Sánchez al CGPJ.
- Federico a las 6: La gira mediática americana de SánchezDaniel Muñoz comenta cómo Pedro Sánchez intenta un lavado de cara en EEUU hablando de Gaza para tapar la corrupción de su entorno.
- El Primer Palo (25/09/2025): Programa completo; el Barça sigue al acecho del MadridTertulia con Dani Blanco, Sergio Valentín y Paco Rabadán
- La diana económica de Rallo: EL Gobierno impide a la Airef que supervise sus cuentasCarlos Cuesta y Juan Ramón Rallo analizan la denuncia de la Airef al Gobierno por impedir el control de sus cuentas por la falta de Presupuestos.
- Tertulia de Cuesta: Pedro Sánchez plantea presentarse a las elecciones de 2027Carlos Cuesta analiza junto a Luca Costantini y Carmelo Jordá las intenciones de Sánchez de volver a presentarse a las elecciones en 2027.
- Nicolás Pascual de la Parte sobre la Flotilla: "Van a provocar a un Estado soberano"Carlos Cuesta analiza con el analista internacional Nicolás Pascual de la Parte el envío del buque de la Armada para asistir a la flotilla.
