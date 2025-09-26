Menú

Federico a las 7: Sánchez quiere negociar con Hamas

Federico comenta con Rosana Laviada y Vanessa Vallecillo la entrevista de Sánchez en EEUU en la que dijo que hay que negociar con parte de Hamás.

Es la Mañana de Federico

USA4887. NUEVA YORK (ESTADOS UNIDOS), 24/09/2025.- El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, participa en un evento titulado 'Democracia Siempre' este miércoles, en Nueva York (Estados Unidos). | EFE

