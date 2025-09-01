Federico a las 7: Volver a los principios

Últimos audios
- Tertulia de Federico: El traidor Illa se reúne con el prófugo de la Justicia, PuigdemontFederico analiza junto a Dieter Brandau, Rubén Arranz y Rosana Laviada la reunión que Illa tendrá con Puigdemont en Bruselas.
- Sois los primeros: Obesidad mórdidaIgnacio Balboa habla con el dr. Enrique Mega del Rio, con Mª Jesús González de Espejo y entrevista a Pedro Subijana
- La Bolsa: El Ibex, a por reconquista de los 15.000 puntosFederico comenta con Luis F. Quintero la apertura del parqué madrileño.
- En Clave Rural: 30/08/2025María Santos resume toda la actualidad agroalimentaria.
- La República de los Tonnntos: La "condición de memo integral" de Fonsi LoaizaFederico y Santiago González comentan la enésima metedura de pata de Fonsi Loaiza y otros tonnntos patrios que están en el podio una temporada más.
- Federico a las 8: Sánchez prepara más cesiones para seguir en MoncloaFederico comenta con Maite Loureiro y Daniel Muñoz el inicio del curso político.
- Prensa económica: La paradoja del precio de la viviendaFederico comenta con Luis F. Quintero toda la actualidad económica.
- Las Noticias de La Mañana: Ecologismo, contra la vida tradicionalFederico y el equipo de La Mañana comentan las otras noticias de la actualidad.
- Federico a las 7: Volver a los principiosFederico aborda junto a Rosana Laviada y Vanesa Vallecillo el estado calamitoso de la nación y urge un regreso a los principios.
- El resumen de la prensa del día 1/09/2025Daniel Muñoz y Silvia Riveiro comentan los principales titulares y noticias de la prensa digital e impresa.
