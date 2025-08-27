Federico a las 7: Los socios auxilian, de nuevo, a Pedro Sánchez

Últimos audios
- Boletín de las 12:00Noelia Bautista resume toda la actualidad.
- Hablemos con...: Ana Alonso, Cofundadora de SPAIN IS EXCELLENCE (SIE)Ana Mateu entrevista a Ana Alonso, Cofundadora de SPAIN IS EXCELLENCE (SIE).
- Mundo Natural: Crema Antiedad Posidonia MediterraneusAna Mateu comenta con Beatriz de la Torre las ventajas de éste producto de Mundo Natural.
- Entrevista a Lucía Soledad, alcaldesa de San Sebastián de los ReyesAna Mateu entrevista a Lucía Soledad, alcaldesa de San Sebastián de los Reyes sobre las fiestas del municipio.
- Crónica Rosa: El comunicado de Kiko Rivera a su separación de Irene RosalesAna Mateu comenta toda la actualidad del corazón con Paloma Barrientos, Verónica Caso y Dani Carande.
- Prohibido Contar Ovejas: Explosión Hair Metal. De Kiss a Mötley Crüe en la Costa Este y Oeste de los 80De la Costa Este a Sunset Strip: repasamos el Hair Metal USA con Kiss, Cinderella, Vixen, Poison, Mötley Crüe y más, de New York Dolls a Buckcherry.
- Tertulia de Federico: ¿Se atreverá algún socio de Pedro Sánchez a retirarle su apoyo?Daniel Muñoz analiza la actualidad política con Pablo Planas, Marhuenda, Javier Arias Borque y Vanesa Vallecillo.
- La Bolsa: Agitación en los mercadosLuis F. Quintero comenta la apertura del parqué madrileño.
- Federico a las 8: 'Pedro y el lobo', el cuento que resume la política españolaDaniel Muñoz comenta toda la actualidad política. Entrevista a Juan Bravo.
- Entrevista a Juan Bravo, vicesecretario de Hacienda del PPDaniel Muñoz entrevista al diputado y vicesecretario de Hacienda del PP, Juan Bravo.
