Federico a las 7: Feijóo neutraliza el plan de Sánchez para ideologizar los incendios

- Kilómetro Cero: 26/05/2025Jaume Segalés y su equipo comentan asuntos de la actualidad y traen las mejores recomendaciones culturales.
- Boletín de las 13:00Los servicios de informativos de esRadio resumen toda la actualidad.
- Boletín de las 12:00Los servicios de informativos de esRadio resumen toda la actualidad.
- Los sitios más del mundo: Los mejores miradores y vistasAna Mateu habla con Carmelo Jordá sobre los mejores lugares para viajar.
- Los Libros: El poeta Francisco de QuevedoAna Mateu y Andrés Amorós comentan sobre el poeta Francisco de Quevedo.
- Crónica Rosa: Actores y amigos se vuelcan en el adiós a Verónica EcheguiAna Mateu comenta toda la actualidad del corazón con Beatriz Cortázar, Carlos Pérez Gimeno, Andrés Arconada y Verónica Caso.
- Tertulia de Federico: Feijóo y Sánchez, dos modos distintos para una misma crisisDaniel Muñoz analiza con Luis Balcarce, Alejandro Vara y Vanessa Vallecillo el comienzo del curso político con
- Prohibido Contar Ovejas: Canciones ocultas. Los secretos mejor guardados de tus discos favoritosDe Green Day a Nirvana, pasando por Alanis o Lauryn Hill: repasamos joyas escondidas en discos míticos junto a Felipe Couselo.
- La Bolsa: Continúa la recogida de beneficios en los mercadosLuis F. Quintero comenta la apertura del parqué madrileño.
- Federico a las 8: Sánchez despierta de su sueño en La MaretaDaniel Muñoz analiza el regreso de los políticos tras las vacaciones y las claves del nuevo curso con Maite Loureiro y Rubén Fernández.
