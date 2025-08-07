Menú

Federico a las 7: Feijóo redobla la ofensiva contra Sánchez por sus vínculos con China

Daniel Muñoz analiza la posición crítica de Feijóo por las relaciones de Sánchez con China, por ejemplo con el contrato de Huawei.

Es la Mañana de Federico

El audio empezará a sonar cuando acabe el anuncio

Daniel Muñoz analiza la posición crítica de Feijóo por las relaciones de Sánchez con China, por ejemplo con el contrato de Huawei.

Escucha este programa en cualquier momento y lugar a través de los podcasts de Libertad Digital y esRadio. Descarga nuestra aplicación para iOs o Android, visita nuestra página web en esradio.fm, o encuéntranos en Apple Podcast, Spotify, Podimo, Amazon Music, Youtube o iVoox. ¡No olvides suscribirte!

Este capítulo puede contener información comercial de anunciantes y/o marcas colaboradoras que contribuyen a la creación y difusión de nuestros contenidos. Gracias por colaborar con nuestras marcas colaboradoras.

Temas

Últimos audios

Lo más escuchado