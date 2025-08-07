Federico a las 7: Feijóo redobla la ofensiva contra Sánchez por sus vínculos con China

Últimos audios
- Belleza: Cómo llegar a tener un bronceado perfecto, pero saludableAna Mateu y Teresa de la Cierva hablan con la farmacéutica Silvia Pindado, sobre cómo conseguir un bronceado perfecto y saludable.
- Belleza: La importancia del protector solarAna Mateu habla con Teresa de la Cierva de consejos, beneficios y la importancia de la protección solar.
- El Primer Palo (06/08/2025); Programa completo: Ter Stegen y el Barça, a la guerraDani Blanco dirige la tertulia con Paul Tenorio, Paco Rabadán, María Trisac y Sergio Valentín
- Crónica Rosa: La prueba "crucial" que podría dar un giro a la denuncia de Cayetano Rivera a la PolicíaAna Mateu habla de toda la actualidad del corazón con, Verónica Caso, Paloma Barrientos y Dani Carande.
- Entrevista a Sergio SayasEntrevista a Sergio Sayas, diputado del PP.
- Prohibido Contar Ovejas: Homenaje a Ozzy Osbourne. De Black Sabbath al OzzfestCon Andrés López y Daniel Palacios repasamos la carrera de Ozzy Osbourne, de Black Sabbath a su leyenda en solitario. Todo un viaje eléctrico.
- Tertulia de Federico: ¿Mueven los negocios privados del entorno de Sánchez la acción de su Gobierno?Daniel Muñoz analiza con Silvia Riveiro, Pablo Planas y Alejandro Vara la actualidad.
- Los diez lugares imprescindibles para el viajero al que le gusta la noche (y no todos son de marcha)El Placer de Viajar saca su faceta más nocturna y en este episodio propone diez lugares que son muy especiales al caer la noche.
- Federico a las 8: Trump retrata la ingenuidad de Von der LeyenDaniel Muñoz analiza cómo Trump ha dejado en evidencia a la presidenta de la Comisión Europea.
- Prensa Económica; El desastre de gestión de los fondos europeos de Sánchez: ejecuta 2 de cada 10 euros desde 2021LM publica el desastre de gestión de los fondos europeos de Sánchez: ejecuta 2 de cada 10 euros desde 2021.
