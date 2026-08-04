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Entrevistas de Federico

El Sindicato Médico de Ceuta denuncia en 'Es la Mañana' que no tuvieron ayuda de Mónica García

Daniel Muñoz entrevista al presidente del Sindicato Médico de Ceuta, Enrique Roviralta, que ha denunciado que no contaron con la ayuda de Sanidad.

Es la Mañana de Federico

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