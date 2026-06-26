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Entrevistas de Federico

Entrevista a Martín Romero: "Un amigo de mi hijo ha perdido a toda su familia"

Daniel Muñoz entrevista al venezolano Martín Romero que cuenta cómo está la situación en Venezuela tras los dos devastadores terremotos.

Es la Mañana de Federico

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