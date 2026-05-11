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Entrevistas de Federico

Entrevista a Fátima Matute: "La información la tenemos por prensa, Mónica García no nos informa"

Rosana Laviada entrevista a la consejera de Sanidad de la CAM que ha dado la última hora de los 14 españoles ingresados en el Gómez Ulla.

Es la Mañana de Federico

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