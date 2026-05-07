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Entrevistas de Federico

Entrevista a Enrique Hueso, alcalde de Navalmoral de la Mata por el cierre de Almaraz

Rosana Laviada entrevista al alcalde de Navalmoral de la Mata, Enrique Hueso, por el cierre de la centra nuclear de Almaraz impuesto por el Gobierno.

Es la Mañana de Federico

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