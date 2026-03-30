Entrevista a Carlos García, vicesecretario del PP vasco

Últimos audios
- Recetuits: La Brasserie LafayetteIsabel González y Alberto Fernández charlan con Sebastien Lepagú, chef y propietario de la Brasserie Lafayette.
- Boletín de las 12:00Noelia Bautista resume toda la actualidad.
- Qué me pasa, doctor: Borja Quiroga publica 'El reto es no envejecer'Isabel González entrevista a Borja Quiroga por El reto es no envejecer.
- Crónica Rosa: Alfonso Diez revela cómo conoció a Cayetana de Alba: "no vuelvas a desaparecer"Isabel González comenta la actualidad del corazón con Beatriz Cortázar, Beatriz Miranda y Tico Chao.
- Tertulia de Federico: Un trampantojo, el nuevo gobierno de SánchezRosana Laviada comenta los cambios cosméticos en el Gobierno de Pedro Sánchez con Carlos Cuesta, Alejandro Entrambasaguas y Luis Balcarce.
- La República de los Tonnntos: Sánchez acusa a Israel mientras él boicoteó el funeral católico de AdamuzSantiago González comenta la hipocresía de Sánchez tras acusar a Israel de prohibir el Domingo de Ramos.
- La Bolsa: El Ibex 35 cotiza plano mientras el petróleo se mantiene por encima de los 100 dólaresRosana Laviada comenta con Luis F. Quintero la apertura del parqué madrileño y la subida del precio del petróleo.
- Entrevista a Carlos García, vicesecretario del PP vascoRosana Laviada entrevista al vicesecretario del PP en el País Vasco, Carlos García, por las imágenes de etarras en la Korrika.
- Federico a las 8: La otra cara de Mónica Oltra, la vicepresidenta que tapó el abuso a una menorRosana Laviada recuerda el caso de Mónica Oltra, que hora quiere ser alcaldesa de Valencia, y otros asuntos de la actualidad.
- Prensa económica: Las ideas trasnochadas del intervencionismoRosana Laviada comenta con Luis F. Quintero toda la actualidad económica.
- Suscríbase a los podcast