Entrevista a Juan Luis Delgado, presidente Asaja Salamanca

Últimos audios
- Por fin es viernes: 'Torrente, presidente'Arconada comenta los estrenos de cine de la semana y Ayanta Barilli y Encarna Jiménez comentan toda la actualidad cultural.
- Crónica Rosa: La tremenda metedura de pata (o no) de Íñigo OnievaIsabel Gónzalez comenta la actualidad del corazón con Paloma Barrientos, Carlos Pérez Gimeno y Tico Chao.
- 'El Caballero Oscuro' (2008) con Claudio Serrano: el blockbuster más importante del siglo XXIJunto al actor de doblaje Claudio Serrano, habitual de Christian Bale y Ben Affleck, conversamos sobre El Caballero Oscuro.
- Tertulia de Federico: PP y Vox, la hora de la verdad en Castilla y LeónRosana Laviada comenta la previa de las elecciones en Castilla y León con Tomás Cuesta, Alejandro Vara y Francisco Marhuenda.
- Prohibido Contar Ovejas: Una Focaccia en una escaleraEntre críticas a la seguridad fronteriza y ritmos latinos, el espacio público reivindica el vino extremeño ante la uniformidad del mercado global.
- La Bolsa: El Ibex 35 baja de los 17.000 puntosRosana Laviada comenta con Beatriz García la apertura de la bolsa madrileña.
- La República de los Tonnntos: La "vistosa acrobacia" de Marlaska con sus apellidosSantiago González comenta cómo el Ministro del Interior cambió sus apellidos y comentarios de otros tonnntos patrios.
- Federico a las 8: Las consecuencias de la guerra de Oriente Medio en EspañaRosana Laviada comenta cómo la guerra en Oriente Medio está empezando a afectar al bolsillo de los españoles.
- Las Noticias de La Mañana: La investigación de Adamuz detecta "firmas manipulables" en los informes de AdifRosana Laviada comenta el escándalo de Adamuz: la comisión alerta de "firmas manipulables" y fechas falsas en los informes de Adif.
- Prensa económica: Sánchez dispara un 60% los beneficiarios del Bono Social Eléctrico y un 50% los del TérmicoRosana Laviada comenta con Beatriz García el récord de beneficiarios del Bono Social Eléctrico y Térmico.
