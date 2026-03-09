Entrevista a José Ángel Antelo, exlíder de Vox en Murcia

Últimos audios
- Futbol es Radio; Vuelve la Liga de CampeonesDani Blanco modera la tertulia de este lunes con Isidoro San José, Jaime Ugarte, Luis Herrero y José Luis Garci
- Editorial de Juan Pablo: Pedro Sánchez: Responsabilidad ceroJuan Pablo Polvorinos analiza el patrón del Gobierno para derivar cualquier responsabilidad ante una crisis.
- Boletín de las 15:00Juan Pablo Polvorinos resume toda la actualidad.
- Madrid es Noticia: Ayuso viaja a Nueva York en plena guerra comercial con TrumpGonzalo Heredero repasa la actualidad madrileña.
- Kilometro Cero: Prevención de catástrofes y homenaje a Marta ValdésJaume Segalés y su equipo comentan asuntos de la actualidad y traen las mejores recomendaciones culturales.
- Con Ánimo de Lucro: Riesgos para el crédito de la guerra de IránLuis F. Quintero y su equipo analizan las consecuencias sobre el crédito de la guerra de Irán.
- Recetuits: Las mejores queserías de EspañaIsabel González y Alberto hablan de las mejores queserías de España: de Jaén a Galicia, pasando por Albacete y la Sierra de Guadarrama.
- Qué me pasa, doctor: Victoria Trasmonte, intensivista de la Fundación Jiménez DíazIsabel González entrevista a Victoria Trasmonte, intensivista de la Fundación Jiménez Díaz.
- Boletín de las 12:00Noelia Bautista resume toda la actualidad.
- Crónica Rosa: Kiko Rivera e Isabel Pantoja acercan posturas mientras Irene Rosales revive las infidelidadesIsabel González comenta la actualidad del corazón con Beatriz Cortázar, Bea Miranda y Carlos Pérez Gimeno.
