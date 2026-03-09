Menú
Entrevistas de Federico

Entrevista a José Ángel Antelo, exlíder de Vox en Murcia

Rosana Laviada entrevista al exlíder de Vox en la Región de Murcia, José Ángel Antelo.

Es la Mañana de Federico

El audio empezará a sonar cuando acabe el anuncio

Rosana Laviada entrevista al exlíder de Vox en la Región de Murcia, José Ángel Antelo.

Escucha este programa en cualquier momento y lugar a través de los podcasts de Libertad Digital y esRadio. Descarga nuestra aplicación para iOs o Android, visita nuestra página web en esradio.fm, o encuéntranos en Apple Podcast, Spotify, Podimo, Amazon Music, Youtube o iVoox. ¡No olvides suscribirte!

Este capítulo puede contener información comercial de anunciantes y/o marcas colaboradoras que contribuyen a la creación y difusión de nuestros contenidos. Gracias por colaborar con nuestras marcas colaboradoras.

Temas

Últimos audios

Lo más escuchado