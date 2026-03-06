Jiménez Losantos entrevista a Juanfran Pérez-Llorca

Últimos audios
- Carmen Maura aclara lo del trozo del Muro de Berlín en los Goya: "Yo sabía que Pedro Almodóvar iba a montar un número"Sergio Pérez entrevista en el Festival de Málaga a Carmen Maura y Marta Etura por Calle Málaga y la veterana actriz cuenta cómo fue aquel momento.
- Crónica Rosa: ¿Reconciliación o montaje? Kiko Rivera y Pantoja traman algoFederico comenta toda la actualidad del corazón con Alaska, Daniel Carande y Carlos Pérez Gimeno.
- Jiménez Losantos entrevista a Marián CanoFederico entrevista a la consejera de Industria, Turismo, Innovación y Comercio de la Comunidad Valenciana en el programa especial desde Valencia.
- Hablemos con...: Jesús Arrué: "Pintaré a la reina Letizia rockera, con chupa de cuero y camiseta de Los Ramones"Federico entrevista a Jesús Arrué en el programa especial de Es la Mañana desde Valencia.
- 'Hereditary' (2018) con Galder Varas: esto no es solo una película de terrorEn compañía del cómico Galder Varas, que presenta Esto no es un dating en Prime Video, comentamos la terrorífica Hereditary.
- Hablemos con...: Rodrigo Gomes y Gonzalo Carpintero sobre el éxito del Novotel Valencia LavantFederico entrevista a Rodrigo Gomes, director del Novotel Valencia Lavant, y Gonzalo Carpintero, jefe del grupo hotelero Odyssey.
- El Primer Palo (05/03/2026); Al infierno con los TattagliaRichard Dees repasa los medios de comunicación
- El Primer Palo (05/03/2026); Comentario de Juanma; Julen Guerrero critica al MadridJuanma Rodríguez realiza su comentario de entrada
- Tertulia de Federico: Sánchez y su 'No a la Guerra'Federico comenta la nueva mentira de Sánchez con Rosana Laviada, Alejandro Vara y Marhuenda en la tertulia especial desde Valencia.
- La Bolsa: Aumenta el precio del petróleo por la guerra de IránFederico comenta con Luis F. Quintero la apertura del parqué madrileño.
