Federico entrevista a Carmen Gutiérrez, responsable de la única unidad pública para mujeres con mutilación genital

- Belleza: Envejecimiento capilar con la Dr. Claudia BernárdezFederico, Isabel González y Teresa de la Cierva hablan con Claudia Bernárdez, especialista en dermatología y tricología.
- Belleza: SkinRoutine by Paloma SanchoFederico, Isabel González y Teresa de la Cierva hablan con Paloma Sancho, periodista de belleza.
- Boletín de las 12:00Noelia Bautista resume toda la actualidad.
- Tertulia de Federico: Marlaska en su peor momentoFederico analiza con Vara, Rosana Laviada y Rubén Arranz la situación de Marlaska tras la acusación de violación del DAO, ¿tenía constancia?
- Crónica Rosa: Federico: "Carlos III está detrás de la detención del Príncipe Andrés"Federico e Isabel comentan toda la actualidad del corazón con Daniel Carande, Carlos Pérez Gimeno y Tico Chao.
- Federico entrevista a Carmen Gutiérrez, responsable de la única unidad pública para mujeres con mutilación genitalFederico entrevista a Carmen Gutiérrez, ginecóloga y responsable de la única unidad pública especializada en mutilación genital femenina.
- La República de los Tonnntos: Desde el partido de Mónica Oltra comparan a Vox con Hitler por querer prohibir el burkaSantiago González comenta las repercusiones del caso de la dimisión del DAO y la intención de PP y Vox de prohibir el burka.
- Federico a las 8: Las cloacas han tomado el poderFederico analiza el caso de la dimisión del DAO protegido de Marlaska y el caso de la información de las saunas del suegro de Sánchez.
- La maravilla románica y gótica llena de iglesias y palacios que fue y es una parada clave del Camino de SantiagoEl Placer de Viajar vuela de Navarra al archipiélago portugués de Madeira para conocer Estella y Porto Santo.
- Federico a las 7: José Ángel Gónzalez, altercados en prostíbulos y mal trato a las mujeresFederico analiza el retrato que hacen del DAO dimitido los que le conocieron y que hace insostenible la versión de Marlaska de que no sabía nada.
