- Hablemos con...: El libro sobre 'Sonrisas y Lágrimas' por su 60 aniversarioFederico entrevista a Guillermo Balmori por el libro del 60 aniversario de Sonrisas y lágrimas.
- Boletín de las 12:00Noelia Bautista resume toda la actualidad.
- Crónica Rosa: Lola, la canción que Kiko Rivera nunca le dedicó a IreneFederico e Isabel comentan toda la actualidad del corazón con Tico Chao y Carlos Pérez Gimeno.
- El Primer Palo (03/02/2026); el RingJaime Ugarte y Emilio Marquiegui nos traen la actualidad boxística
- El Primer Palo (03/02/2026); Comentario de Juanma; la prensa de BarcelonaJuanma Rodríguez realiza su comentario de entrada
- Federico entrevista a Jorge Azcón: "Pilar Alegría no viene a defender Aragón, sino a los independentistas catalanes"Federico entrevista al presidente de Aragón y candidato del PP que ha dicho que Alegría "no viene a defender Aragón, sino a los independentistas".
- La República de los Tonnntos: El motivo por el que Sánchez odia a AlandeteSanti González comenta por qué Pedro Sánchez odia tanto al periodista de ABC David Alandete.
- Prohibido Contar Ovejas: ¿Sabes de qué va 'Like a Virgin'? Un viaje musical de Cohen a SpringsteenExploramos clásicos de The Police, The Beatles, R.E.M., Springsteen y más, descubriendo historias y curiosidades de cada canción.
- Federico a las 8: Puente culpa al clima y al PP del caos ferroviarioFederico analiza las sorprendentes declaraciones de Óscar Puente que sigue sin asumir su responsabilidad en la muerte de 46 personas en Adamuz.
- Prensa económica: Hacienda se quedará con el 43% de la subida de las pensiones más bajasFederico comenta con Luis F. Quintero la revalorización de las pensiones del Gobierno.
