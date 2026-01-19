Menú
Al menos 40 personas reciben atención psicológica en Atocha tras llegar desde Adamuz

Luis Diaz cuenta desde Atocha la llegada en autobús de los viajeros de los trenes descarrilados en Adamuz.

Es la Mañana de Federico

