Federico entrevista a Eitan Horn, ciudadano argentino-israelí que fue secuestrado por Hamás

Últimos audios
- Editorial de Juan Pablo: Sánchez finge que trabajaJuan Pablo Polvorinos analiza cómo Sánchez simula acción política en lugar de materializarla multiplicando anuncio y fomentando debates estériles.
- Madrid es Noticia: Ayuso reúne a su Gobierno en Manzanares El RealGonzalo Heredero repasa la actualidad de la Comunidad de Madrid.
- Con Ánimo de Lucro: Sánchez promete un nuevo fondo soberano… que es una gran mentiraLuis F. Quintero y su equipo analizan el fondo soberano anunciado por Sánchez.
- Kilómetro Cero: Ejercicio físico tras las NavidadesJaume Segalés y su equipo comentan asuntos de la actualidad y traen las mejores recomendaciones culturales.
- El Primer Palo (16/01/2026); programa completo: Análisis de la derrota del Madrid en CopaTertulia con Paul Tenorio, Paco Rabadan y Sergio Fernández
- 'Colegas a la fuerza' (1991), un duro de aguantar Michael J. Fox es puro años 90Programa de Par-Impar dedicado a la comedia de acción Colegas a la fuerza, con Michael J. Fox y James Woods.
- Boletín de las 13:00Noelia Bautista resume toda la actualidad.
- Boletín de las 12:00Noelia Bautista resume toda la actualidad.
- Por fin es viernes: 'El hombre menguante'Arconada comenta los estrenos de cine de la semana y Encarna Jiménez y Ayanta Barilli toda la actualidad cultural.
- Crónica Rosa: Miranda cierra filas con Julio Iglesias: "A tu lado, siempre"Federico e Isabel comentan toda la actualidad del corazón con Emilia Landaluce y Beatriz Cortázar.
