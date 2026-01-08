Menú
Así está desarrollando Trump la "guerra de los petroleros"

Rosana Laviada habla con el periodista de El Mundo Alberto Rojas sobre las interceptaciones de EEUU de petroleros de origen dudoso.

Es la Mañana de Federico

