Leslie Chaparro cuenta la última hora desde Venezuela tras la detención de Maduro

- Madrid es Noticia: Ayuso denuncia la complicidad del Gobierno con MaduroGonzalo Heredero repasa la actualidad de la Comunidad de Madrid.
- Con Ánimo de Lucro: ¿Qué le espera a Venezuela?Luis F. Quintero y su equipo analizan la caída de Maduro.
- Kilometro Cero: 'El hilo invisible'Jaume Segalés y su equipo comentan asuntos de la actualidad y traen las mejores recomendaciones culturales.
- Boletín de las 13:00Los servicios informativos de esRadio resumen toda la actualidad.
- Recetuits: El dulce dilema de Reyes, ¿roscón, panettone o pandoro?Isabel González y Alberto Fernández hablan sobre el dilema del dulce de Reyes: roscón, panettone o pandoro.
- Qué me pasa, doctor: Hablamos de Doctus Care, medicina a domicilio y cuidados paliativosIsabel González habla con Mercedes Molina, especialista en Medicina Interna y experta en Cuidados Paliativos.
- Crónica Rosa: Ilia Topuria desmiente haber sido llamado a declarar por violencia de géneroIsabel comenta toda la actualidad del corazón con Beatriz Miranda, Beatriz Cortázar y Daniel Carande.
- Tertulia de Federico: ¿La captura de Maduro implica la caída del chavismo?Daniel Muñoz analiza la detención de Nicolás Maduro y las reacciones a la misma con Carmelo Jordá, Pablo Planas y Luis Balcarce.
- La Bolsa: Sigue el festival en el Ibex 35Daniel Muñoz comenta con Luis F. Quintero la apertura del parqué madrileño.
- Entrevista a Tamara SujuDaniel Muñoz entrevista a la abogada penalista y experta en derechos humanos venezolana Tamara Suju.
