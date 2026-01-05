Menú
Entrevistas de Federico

Leslie Chaparro cuenta la última hora desde Venezuela tras la detención de Maduro

Daniel Muñoz entrevista al periodista venezolano Leslie Chaparro que cuenta la última hora desde Venezuela.

Es la Mañana de Federico

El audio empezará a sonar cuando acabe el anuncio

Daniel Muñoz entrevista al periodista venezolano Leslie Chaparro que cuenta la última hora desde Venezuela.

Escucha este programa en cualquier momento y lugar a través de los podcasts de Libertad Digital y esRadio. Descarga nuestra aplicación para iOs o Android, visita nuestra página web en esradio.fm, o encuéntranos en Apple Podcast, Spotify, Podimo, Amazon Music, Youtube o iVoox. ¡No olvides suscribirte!

Este capítulo puede contener información comercial de anunciantes y/o marcas colaboradoras que contribuyen a la creación y difusión de nuestros contenidos. Gracias por colaborar con nuestras marcas colaboradoras.

Temas

Últimos audios

Lo más escuchado