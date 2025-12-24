Últimos audios
- Kilómetro Cero: Especial NochebuenaJaume Segalés nos trae el mejor entretenimiento en un día tan especial.
- Mundo Natural: Cómo tratar las ojeras, bolsas y arrugas alrededor de los ojosBeatriz de la Torre nos habla de Mediterraneus, contorno de ojos de Mundo Natural.
- Belleza: Cómo pasar del delantal a un buen estilismo en NochebuenaTeresa de la Cierva nos trae al maquillador David Francés y la peluquera Cecilia Barón para aconsejarnos de cómo arreglarnos en Navidad.
- Crónica Rosa: ¿Será este el último posado de Ana Obregón con la pequeña Anita?Isabel González comenta la actualidad del corazón con Alaska, Daniel Carande y Tico Chao.
- Boletín de las 13:00Noelia Bautista resume toda la actualidad.
- Tertulia de Federico: ¿Existe un post sanchismo?Rosana Laviada analiza con Marhuenda, Ignacia de Pano y Balcarce si existe una alternativa en el PSOE.
- Boletín de las 12:00Alicia González resume toda la actualidad.
- Entrevista a Juan Lobato: "La reflexión fortalece al PSOE"Rosana Laviada entrevista al que fuera líder del PSOE en Madrid hasta su dimisión en 2024 tras la filtración del exfiscal general.
- La República de los Tonnntos: Al PSOE no le basta con fracasar en Extremadura sino que pretende hacer el ridículoSanti González comenta la última de Montse Mínguez tras el batacazo histórico del PSOE en Extremadura y las reacciones de la prensa de izquierdas.
- Federico a las 8: Las señales de un régimen totalitarioRosana Laviada parte del testimonio de Kaspárov para analizar las similitudes con la política nacional. Con Vanessa Vallecillo.
