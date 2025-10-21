Jiménez Losantos entrevista a Rubén Gascón, CEO de Zeta PLUS

Últimos audios
- Crónica Rosa: La familia Andic se defiende de las acusaciones vertidas contra Jonathan AndicFederico comenta toda la actualidad del corazón con Isabel González, Paloma Barrientos y Daniel Carande.
- Los Libros: 'El caballero encantado'Federico y Andrés Amorós comentan el libro El caballero encantado, novela muy poco conocida de Galdós que ha sido reeditada.
- Jiménez Losantos entrevista a Rubén Gascón, CEO de Zeta PLUSFederico entrevista a Rubén Gascón, CEO de Zeta PLUS, por una promoción especial.
- Boletín de las 12:00Noelia Bautista resume toda la actualidad.
- La Bolsa: Lucha por mantener los 15.800 puntosFederico comenta con Beatriz García el estado del selectivo madrileño y el inicio de los resultados empresariales.
- Tertulia de Federico: La UCO, caza mayor para el GobiernoFederico analiza junto a Paco Rosell, Eduardo Inda y Rosana Laviada el relevo que se espera en la dirección de la UCO,.
- El Primer Palo (20/10/2025); Programa completo; La Asamblea del Barcelona aprueba el presupuestoTertulia con María Trisac, Paco Rabadán y Sergio Fernández
- Jiménez Losantos entrevista a Javier Romero y Andros Lozano 'Narcos, S.A.'Federico entrevista a los periodistas Javier Romero y Andros Lozano por Narcos, S.A., su libro sobre el narcotráfico en España.
- La República de los Tonnntos: La cacería del Gobierno y sus medios afines contra AlandeteSantiago González comenta cómo el Gobierno y sus medios afines atacan a David Alandete por preguntar a Trump en una rueda de prensa.
- Federico a las 8: El Supremo ya investiga la contabilidad del PSOE de SánchezFederico analiza con Daniel Muñoz cómo se estrecha el cerco contra Pedro Sánchez y el PSOE por una supuesta financiación ilegal.
