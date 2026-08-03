Crónica Rosa: ¿Son acertadas las críticas a Letizia por asistir al festival de cine en plena crisis con Ceuta?

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- Tertulia de Federico: El Gobierno abre con el PP la batalla por el reparto de menasDaniel Muñoz analiza con Vara, Marhuenda y Planas cómo tras la invasión marroquí de Ceuta se abre ahora el dilema de qué hacer con los menas.
- Prohens denuncia en esRadio la sobreocupación de los centros de menores: "Llevamos tres años abandonados"Daniel Muñoz entrevista a la presidenta balear que denuncia la situación de los centros de menores que tienen una sobreocupación del 1.000%.
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