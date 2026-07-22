Crónica Rosa: Aitana y Plex presumen de amor navegando por Ibiza como dos 'súperestrellas'

Últimos audios
- El editorial de Sandra León: La vacía declaración de Zapatero en TVE y la intervención de Ana Pardo de VeraSandra León comenta la entrevista del expresidente socialista en Televisión Española y las reacciones del Gobierno y la oposición.
- Es Salud: Hongo panaceaJaume Segalés y los expertos de Mundo Natural hablan sobre el hongo panacea.
- Tertulia de Herrero: Zapatero dice que no había "afán patrimonial" con las joyasEsmeralda Ruiz analiza junto a Cristina de la Hoz, Alejandro Vara y Raúl Vilas las explicaciones del expresidente del Gobierno en TVE.
- Boletín de las 18:00Verónica Jorro resume toda la actualidad.
- Tertulia económica: Sánchez propone a Yolanda Díaz para dirigir la Organización Internacional del TrabajoEsmeralda Ruiz analiza con Javier Santacruz y Beatriz García la propuesta del Gobierno para que Yolanda Díaz dirija el Organismo de la ONU.
- El jardín de las delicias: "Identidad: Qué nos dice el ADN sobre quiénes somos"Esmeralda Ruiz y Ayanta Barilli hablan del libro de divulgación científica escrito por Carles Lalueza-Fox.
- Boletín de las 17:00Verónica Jorro resume toda la actualidad.
- Las noticias de Herrero: Investigadores españoles descubren cómo predecir el Alzheimer con un análisis de sangreEsmeralda Ruiz entrevista a Pascual Sánchez – Juan, director científico del Centro de Investigación de Enfermedades Neurológicas.
- Es Noticia: Zapatero no aclara nada, "las joyas estaban ahí"Juan Pablo Polvorinos repasa la actualidad centrada en la "entrevista" de Zapatero en TVE donde no ha contestado a nada.
- Editorial Esmeralda Ruiz: Zapatero no aclara el origen de las joyas y niega su implicación en Plus UltraEsmeralda Ruiz analiza la entrevista del expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero en TVE.
- Suscríbase a los podcast