Crónica Rosa: Los famosos celebran la victoria de España en el mundial

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- Tertulia de Federico: ZP, il capoRosana analiza con Balcarce, Alessia Putin y Manso cómo las declaraciones de "Julito" y los directivos de Plus Ultra, todos señalan a Zapatero.
- Prensa Económica: El auge de los detectives privados: Pillan a una "enferma" ganando un torneo de pádelRosana Laviada analiza con Beatriz García la actualidad económica centrada en el auge de los detectives por el incremento del absentismo laboral.
- Las Noticias de la Mañana: Puigdemont planea su regreso a España mientras sus socios denuncian la amnistía a la UERosana Laviada y el equipo de La Mañana analizan las noticias centradas en las declaraciones de Julio Martínez y en los movimientos de Puigdemont.
- La República de los Tonnntos: Évole celebra el Mundial sorprendiéndose de que la Selección esté formada por… ¡españoles!Santiago González comenta cómo Évole se muestra sorprendido de que en la Selección hay "catalanes, vascos, andaluces, extremeños…"
- El alcalde de Galve de Sorbe: "Los montes están demasiado sucios, se podría prevenir"Rosana Laviada entrevista al alcalde de Galve de Sorbe (Guadalajara), Francisco Javier López, sobre el terrible incendio de La Mierla.
- El alcalde de Tamajón: "Hay vecinos con problemas de medicinas o de ir al médico"Rosana Laviada entrevista a Eugenio Esteban, alcalde de Tamajón, que cuenta la última hora del incendio que afecta a su municipio.
- El alcalde de Alcorisa: "Hemos recibido a los vecinos de Molinos e intentamos que estén a gusto"Rosana Laviada entrevista al alcalde de Alcorisa, Miguel Iranzo, municipio que ha acogido a vecinos de pueblos cercanos que han sido desalojados.
- El alcalde de Ejulve confirma en esRadio que el fuego "está más o menos controlado"Rosana Laviada entrevista a Ovidio Ortín, alcalde de Ejulve, municipio de Teruel que cuenta la última hora del incendio.
- Federico a las 8: Hablan los alcaldes: "la culpa de los incendios es el ecologismo"Rosana entrevista a varios alcaldes de los municipios afectados por el terrible incendio de Guadalajara.
- Federico a las 7: Julito canta la "Traviata" y va dedicada a ZPRosana Laviada analiza la declaración ante el juez de Julio Martínez que ha empezado a colaborar con la Justicia y señala directamente a Zapatero.
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