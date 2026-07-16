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- Entrevista a Cole Webley por 'Omaha': "El corazón del padre es puro pero está roto"El director de cine detalla las claves emocionales y el trasfondo íntimo de su aclamado cortometraje sobre la reconciliación familiar.
- Estrenos en plataformas: Las 'Odiseas viajeras' de FlixOlé y los estrenos de Netflix, Movistar y Prime VideoSergio Pérez repasa los estrenos en plataformas con títulos como The Surfer con Nicolas Cage o el escritor que contrató a un doble.
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