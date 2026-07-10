Crónica Rosa: Meghan al rescate de Harry

Últimos audios
- Los titulares de la prensa del día 13/07/26Vanessa Vallecillo y Luis Díaz repasan los titulares del día centrados en la última hora del incendio de Almería.
- Federico a las 6: Rajoy vuelve para dar un balón de oxígeno a SánchezFederico analiza cómo a un Sánchez cercado por la corrupción y que no ha viajado a Almería le viene bien la última de Rajoy.
- El programa de Cuesta: "De Zapatero a Sánchez: la Justicia atrapa la trama corrupta del PSOE"Carlos Cuesta repasa la actualidad y los innurables casos de corrupción que afectan al Gobierno y a Zapatero.
- Tirando a Fallar: con Luis Casimiro, un año despuésTras su gran temporada con el Río Breogán, Luis Casimiro vuelve a sentarse, un año después, largo y tendido en Tirando a Fallar.
- TDND: "La inflación es la única vía de los estados para pagar su deuda"Nos acompaña Pablo González, consejero delegado de Ábaco Capital, una gestora de autor con un enfoque de análisis fundamental muy definido.
- Cine, series y cartelera: Blockbusters de verano by Dani PalaciosDani Palacios hoy nos presenta los blockbusters top de los veranos de nuestra vida: Tiburón, Star Wars, Parque Jurásico, etc. ¡No te lo pierdas!
- Es La Mañana de Fin de Semana: El Trovador, la clave de La Odisea, maridajes con bonito y el gramaje de los cómicsEl Trovador en el Fernán Gómez, la clave de La Odisea con Héctor Urién, maridajes con bonito y el gramaje en cómics con David Vinuesa.
- Mitología: La verdadera clave de La OdiseaHéctor Urién regresa a los micrófonos de esRadio para trasladarnos la verdadera clave de La Odisea, en vísperas del estreno de su adaptación en cines.
- La Biblioteca de Elia: Sobrenatural y Pequeñas grandes bestias en ZorzalEn La Biblioteca de Elia hoy ojeamos Sobrenatural y Pequeñas grandes bestias editado por Zorzal. Charlamos con su ilustrador, Chanti.
- Es La Mañana de Fin de Semana: Antonio Fontán, los sitios favoritos, el incendio como gestor forestal y Agenda ParenteLa biografía de Antonio Fontán, los sitios favoritos con Jesús Alcoba, los incendios con Miguel del Pino y la Agenda Parente de Alicia Parente.
- Suscríbase a los podcast