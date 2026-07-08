Crónica Rosa: La boda secreta de Nieves Álvarez y Bill Saad en París

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- Boletín de las 15:00Juan Pablo Polvorinos resume toda la actualidad.
- Madrid es Noticia: Ayuso sobre el absentismo laboral: "Feijoo tiene más razón que un santo"Gonzalo Heredero repasa la actualidad madrileña centrada en las declaraciones de Isabel Díaz Ayuso acerca del absentismo laboral.
- Kilómetro Cero: Más de 4000 profesionales peruanos serán contratados para trabajar en el sector cárnico de EspañaJaume Segalés y su equipo comentan asuntos de la actualidad y traen las mejores recomendaciones culturales.
- Con Ánimo de Lucro: El infierno humanitario que vive CubaLuis F. Quintero y su equipo analizan el colapso de la economía cubana.
- Belleza: El revolucionario tratamiento estético que llega a EspañaFederico y Teresa de la Cierva hablan con Sara Ribayo y Esther Angosto acerca de la unión de sus marcas del sector de belleza: Foreo e Hydrafacial.
- Boletín de las 13:00Los servicios informativos de esRadio comentan la última hora de la actualidad.
- Belleza: Se acabaron las canas con el innovador método Golden GlowFederico y Teresa de la Cierva hablan con Sara Guinaldo, una estilista que ha patentado un innovador método contra las canas llamado Golden Glow.
- Tertulia de Federico: El horizonte judicial que les espera a los Sánchez - GómezFederico analiza con Luis Herrero y Joaquín Manso el horizonte judicial que le espera a los Sánchez – Gómez.
- Crónica Rosa: El lamentable estado de CantoraFederico y Verónica Caso comentan toda la actualidad del corazón con Paloma Barrientos y Daniel Carande.
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