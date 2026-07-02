Últimos audios
- El declive de la universidad: "España cultiva la mediocridad"Aunque el 52% de los jóvenes tiene estudios superiores, el 33% desiste y seis de cada diez no logran graduarse en el plazo previsto.
- Autoreverse 010En esta décima cinta nos ponemos filosóficos, suena punk diferente y flamenco renovador; eso sí, (casi) todo con guitarras.
- Una Hora Contigo: Ana Wagener, morir no siempre sale bienArconada recibe a la actriz por la comedia Morir no siempre sale bien y repasa con ella su trayectoria.
- Es Cine: Minions, un Robin Hood moribundo y un libro por el que matarSergio Pérez habla de Minions and Monsters y entrevista a los equipos de Día de Caza, Lady Nazca, Hermanos y Kraken: El libro negro de las horas.
- Carmen Machi, Blanca Portillo y Zoe Arnao por 'Día de Caza': "El calor te emborracha"Sergio Pérez entrevista en Málaga a las actrices de esta secuela del clásico de Saura llena de suspense donde los personajes ocultan su dependencia.
- Rossy de Palma y Pedro Aguilera por 'Día de Caza': "Es cine caníbal que interactúa y reinterpreta la obra de Saura"Sergio Pérez entrevista en Málaga al director y una de las protagonistas de la continuación de la obra de Carlos Saura 60 años después.
- Entrevista a Damien Dorsaz por 'Lady Nazca': "Hay gente que necesita viajar para encontrar su lugar en la vida"Sergio Pérez entrevista al director de esta película basada en hechos reales sobre una mujer alemana que luchó por proteger las líneas de Nazca.
- Eduardo Leo por 'Cosas que no olvidaré': "El reto era hacer una comedia con una historia sobre el alzheimer"Sergio Pérez entrevista al actor que relata cómo se aborda la demencia con humor y los secretos del rodaje del emotivo filme de Alessandro Aronadio.
- Alejo Sauras y Joaquín Llamas: "Mi personaje es muy vasco y frío pero tiene sentimientos"Sergio Pérez entrevista al protagonista y director de la serie Kraken: El libro negro de las horas que es número 1 en Prime Video.
- El Primer Palo (03/07/2026); programa completo: Enzo Fernández contesta al comunicado del MadridTertulia con Paul Tenorio, Látigo Serrano y María Trisac
- Suscríbase a los podcast